Poslanci smetli příspěvek pro lidi v karanténě. Koalici chyběl jeden hlas

Příspěvek až do výše 370 korun za den, a to podle výše svého výdělku, měli podle původního návrhu, který začátkem února schválila vláda, dostávat lidé v nařízené karanténě. Vyplácet ho měl od začátku března zaměstnavatel po dobu deseti dní, následně by si pak o tyto výdaje snížil sociální odvody.

„Není to tak, že bychom to odmítali z nějakých zástupných důvodů. Je to tak, že jsme dnes chtěli hlasovat pro senátní návrh, který z toho vypreparoval ty vaše přílepky, které jste tam nabalili. Ve skutečnosti jsme to byli my, kdo přišel s „izolačkou”, pak jsme čekali, než s tím vláda něco udělá a vy jste to zkazili tím, co jste na to nabalili. A teď pro to nehlasovali ani koaliční poslanci,” osvětlil šéf pirátských poslanců Jakub Michálek situaci.