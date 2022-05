Poslanci se opět nedostali na „ukrajinskou“ strategii

„Prosím vás, tak mi řekněte, je ta strategie, je ten plán? Já jsem ho doteď nedostala, já ho nemám. Pořád o to žádám pana ministra vnitra (Vít Rakušan za STAN),“ uvedla při ranním schvalování programu Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Už nyní je v systému dolní komory dostupný první tisk, který vložil do 14. dubna, jak slíbil. „To jsou základní strategická východiska,“ komentoval šéf vnitra.

A na základě předchozí domluvy nyní musí do 18. května předložit sněmovnímu bezpečnostnímu výběru informace o dalším vývoji. Nevyloučil však, že by to mohlo být dříve.