Poslanci schválili novelu pro zrychlení velkých staveb. Už by se nemusely chystat 13 let

Poslanci v pátek schválili novelu, která má zrychlit přípravu velkých dopravních staveb až o třetinu. V současné době trvá příprava až 13 let. Stát by měl moci stavět dálnice a železnice okamžitě poté, co získá přístup k potřebným pozemkům v rámci stavebního povolení. Změnu zákona nyní projedná Senát.