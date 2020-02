Poslanci ANO nepodpořili založení firmy za jeden den, i když to Babiš před volbami sliboval

„My když po státu něco chceme, tak vyplňujeme, čekáme, platíme. Pojďme to zrušit. Jako v Kataru, tam vám jenom naskenují oko a pak si můžete v automatu, co je na každém rohu, nebo v mobilní aplikaci zařídit hned a bez čekání například prodej bytu nebo přihlášení auta,” uvádí jako další příklad bohatou ropnou zemi v Perském zálivu s tím, že i v Česku bude chtít úplnou digitalizaci.

Z knihy, která má být vizí pro rok 2035 na plénu Sněmovny citoval i šéf pirátských poslanců Jakub Michálek . „Říká to váš šéf, tak byste ho měli poslouchat,” špičkoval Michálek poslance ANO, kteří již předem avizovali, že návrh nepodpoří.

„Když jsme návrh připravovali, byla Česká republika na 81. místě žebříčku Světové banky v kategorii začátek podnikání. V tomto roce jsme na 134. místě a tisk jde teprve do prvního čtení. Podnikatelské prostředí v této zemi se rapidně zhoršuje a chceme to napravit,“ hájil návrh poslanec Ondřej Profant (Piráti).

Postup vládních poslanců, kteří návrh poslali nikoliv do druhého čtení, nýbrž k přepracování, tak v praxi znamená, že se norma zřejmě nestihne schválit do podzimu 2021, kdy budou nové volby. Michálek i tak po hlasování apeloval na vládu, aby sepsala své výhrady, a bylo tak možné využít čas na jejich zapracování do konce volebního období.