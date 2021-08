Polsko postaví na hranici s Běloruskem plot proti migrantům

Premiéři Polska, Litvy, Lotyška a Estonska zároveň podle polské tiskové agentury PAP obvinili běloruského lídra Alexandra Lukašenka, že nynější migrační krizi na hranicích plánuje a organizuje. V poslední době přibývá migrantů z Iráku, Sýrie a Afghánistánu, kteří se snaží dostat z Běloruska do sousedních členských zemí Evropské unie.

„Na hranicích s Běloruskem vyroste nový solidní plot o výšce 2,5 metru. Do pomoci pohraniční stráže se zapojí více vojáků,” uvedl polský ministr obrany. Již minulý týden polská vláda oznámila, že k hranicím vyslala přes 900 vojáků a zabezpečuje 150 kilometrů příhraniční linie ostnatým drátem.

„Čelíme útoku na Polsko. Je to pokus o vyvolání migrační krize,” řekl ministr podle agentury AP na tiskové konferenci. Upřesnil, že plánovaný plot bude podobný tomu, který kvůli přílivu migrantů před lety vystavělo Maďarsko na hranicích se Srbskem.

Podle Polska a pobaltských států se Lukašenko vysíláním migrantů k hranicím s členskými zeměmi EU chce pomstít za sankce přijaté proti jeho režimu. Jakýmsi symbolem problému se podle médií stala situace 24 lidí zablokovaných na polsko-běloruské hranici u vesnice Usnarz Górny. Běloruští vojáci skupinu nechtějí pustit zpátky do Běloruska, zatímco polští pohraničníci jim brání ve vstupu do Polska.

„Využívání migrantů k destabilizaci sousedních zemí je zjevným porušením norem mezinárodního práva a mělo by být chápáno jako hybridní útok proti Litvě, Lotyšsku a Polsku, a jako takové proti celé Evropské unii,” zdůraznili premiéři v prohlášení. Podle nich „je nejvyšší čas upozornit OSN a zejména Radu bezpečnosti na problém nevhodného zacházení s migranty na běloruském území”.

U obce Usnarz Górny, podle Poláků na běloruské straně hranice, se už 15 dní nachází provizorní tábořiště 24 migrantů, kteří se za doprovodu běloruských vojáků pokusili dostat ilegálně do Polska. PAP napsal, že v návratu do Běloruska jim brání deset ozbrojených běloruských vojáků. Na druhé straně jim přechod do Polska nemíní dovolit oddíl pohraniční stráže se šesti vozidly.