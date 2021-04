Politologové k ČSSD: Připomíná to kamikaze. Hamáčkův tah může stranu potopit ještě víc

„Udělat podobný tah bez toho, že mám domluvenou náhradu, to působí velmi amatérsky,” okomentoval situaci pro Novinky Kopeček.

Na místo odvolaného Petříčka měl podle médií nastoupit nynější ministr kultury Lubomír Zaorálek, na jehož funkci se pak měl posunout poslanec a starosta Náchoda Jan Birke (oba ČSSD). Birke už oznámil, že je připraven nabídku na místo ministra kultury přijmout, post ale volný není. Zaorálkovi se totiž měnit resorty příliš nechce. Vedení diplomacie se dočasně ujal Hamáček, jenž zároveň řídí i ministerstvo vnitra.

Strana teď kvůli neschopnosti se domluvit a postupovat jednotně čelí posměchu na sociálních sítích.

Podle politologů se odvoláním Petříčka - po němž mimo jiné dlouho volal prezident Miloš Zeman i komunisté, kteří vládu dosud tolerovali - strana dostává do ještě horší situace než dosud.

„Začíná to vypadat jako strategie kamikaze. Teď opravdu Janu Hamáčkovi nezávidím. Z toho, aby z této situace nebyla blamáž, se skoro nedá vycouvat a nedá se to nějak elegantně řešit,” uvedl Kopeček.

Tento kolotoč podle něj bude stranu stát další politické body. Pro Hamáčka nebude hledání nového ministra lehké a může to nějaký čas trvat.

„Najít někoho - když je tu kádrový problém, které teď ČSSD má a který se sjezdem ještě zvýraznil, protože část stranické elity je teď vůči Hamáčkovi dost nevraživě naladěná - bude hrozně těžké,” doplnil Kopeček.

Páteční a sobotní sjezd ukázal rozpolcenost ve straně. Petříček i další členové na něm kritizovali směřování strany pod vedením Hamáčka a účast ve vládě s hnutím ANO. Ta podle mnohých partaji výrazně uškodila.

To vše se děje v době, kdy předvolební průzkumy nevyznívají pro ČSSD vůbec dobře. Podle v neděli zveřejněného průzkumu agentury Kantar by se nyní strana se ziskem tří procent hlasů na podzim nedostala do Poslanecké sněmovny nedostala a podobně vyznívají i průzkumy dalších agentur.

Podobný názor jako Kopeček má i Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. V souvislosti s okolnostmi výměny ministra zahraničí mluví o amatérismu, neprůhlednosti a nesrozumitelnosti.

„To, že se tady improvizuje a celé to působí jako velice špatně zinscenovaná hra, tak myslím, že to jenom přispívá k tomu, že sociální demokracie je opět naprosto nesrozumitelná, a to asi možná i pro své skalní příznivce. Musím říct, že bych takovou míru amatérismu nečekal,” uvedl Mrklas.

Nad krokem Hamáčka se pozastavil i politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Musím říct, že jsem vůbec neporozuměl, proč se to udělalo, a když už se to udělalo, proč se to udělalo tak špatným způsobem,” uvedl Lebeda s tím, důvod pro odvolání Petříčka byl pouze vnitrostranický rozpor.