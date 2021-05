Politologové: Feriho kauza je pro koalici nepříjemná. TOP 09 by bez něj byla poloviční

„Kauza je nepříjemná. Feri je osobnost, kterou bylo možné využít v kampani na mladé lidi,“ řekl Novinkám politolog Ladislav Mrklas z CEVRO institutu.

Podle něj ale nelze zase vliv kauzy ani přeceňovat, jelikož přišla v době, kdy do voleb zbývá ještě několik měsíců. Feriho reakce, kdy se vzdal poslaneckého mandátu a odmítl kandidovat v říjnových volbách, byla navíc rychlá a rázná.

Podobně situaci vidí i politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity. „Díky němu měla koalice šanci, že osloví trochu víc mladých voličů. Mohla odlákat i nějaké voliče od Pirátů, což se nyní nestane,“ řekl Novinkám.

Pro koalici Spolu to pak může znamenat ztrátu hlavně v Praze, kde měl kandidovat na čtvrtém místě. „V hlavním městě je to pro ně velice determinující, protože je to největší bašta středopravicových stran,“ doplnil Mrklas.

„Na druhou stranu zdůrazňuji, že to není něco, na čem by výsledek koalice stál. Není to žádná katastrofa,“ vysvětlil Kopeček.

Feriho rezignace na poslanecký mandát i místo na kandidátce podle Kopečka však nemusí automaticky znamenat jeho úplný konec v politice: „On může zůstat ve veřejném prostoru politicky velmi vlivný, ale i bez nějaké volené funkce. Je to prostě člověk, který tady působí jako viditelná a vlivná veřejná postava,“ doplnil pro Novinky Kopeček.

Vážným problémem by kauza mohla pro Feriho domovskou stranu TOP 09 být v případě, že by ve volbách nekandidovala v koalici. „V případě, že by kandidovala samostatně, tak by byla zhruba poloviční. Feri je člověk, který odlišoval TOP 09 od jiných politických stran. Měla člověka orientovaného na mladé lidi,“ řekl Novinkám Mrklas. V předvolebních průzkumech, kde se ještě TOP 09 objevovala sama, měla kolem pěti procent.

Feri čelí nařčení, že v minulosti na domácích večírcích nutil ženy k sexu, i když to odmítly. Ve středu přišel Deník N a A2larm s svědectvím řady dívek, které jeho chování popsaly.

„Vzal noční stolek a zatarasil jím dveře, abych nemohla z pokoje odejít. Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě vrhnul a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu,“ popsala například jedna z nich.