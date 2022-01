Policista: Raději vyhazov než se nechat naočkovat

Policejní prezidium v úterý vydalo krátké vyjádření, ve kterém sdělilo, že jednání vystupujících policistů na shromáždění politického hnutí „považuje za důvod“ pro zahájení kárného řízení. Co je přesně tím důvodem, to již prezidium nepřiblížilo. A ani nesmí, záležitost nyní řeší nadřízení každého z účinkujících policistů a jejich postup je interní.

Iniciativa Chcípl PES kandidovala v loňských volbách do Poslanecké sněmovny, a právě toho by se mohlo kárné řízení týkat, protože aktivní policisté by se neměli do politiky podle zákona nijak zaplést.