ANO po odchodu Vokřála: Musíme se zamyslet, kam směřujeme. Je čas na sebereflexi

Místopředseda hnutí a exprimátor Brna Petr Vokřál svůj konec v ANO ohlásil v pondělí. Brněnská buňka ANO je podle něj spojená s podvětím.

„Je to velká ztráta. Byl představitelem liberální pravicové politiky, ještě společně s Tomášem Macurou (místopředseda hnutí a primátor Ostravy –pozn. red.) a ten tam najednou bude sám. Všichni spíš očekávali, že přijde nějaká dohoda nebo ústup z pozice, ale tento zásadní krok nikdo nečekal, a doufám, že teď dojde k nějaké sebereflexi,” řekl Novinkám poslanec ANO Pavel Staněk z Jihomoravského kraje, který byl společně s Petrem Vokřálem tři roky ve vedení Brna a stále je i místním zastupitelem.

Strana se podle něj čím dál víc odchyluje od svých původních vizí a ideálů a vítězí marketing a líbivá politika pro voliče.

Vítězství politického marketingu

„Je to vítězství politického marketingu a už tolik nezáleží na základních hodnotách. Sice říkám, že jsme protikorupční hnutí, ale na druhou stranu nepodporujeme ani jednu, ani druhou, ani třetí vrstvu, říkáme, že jsme pro všechny. Nevěřím tomu, že je tento přístup dlouhodobě udržitelný,” dodal Staněk.

Odchod je velkým překvapením a zklamáním i pro krajskou předsedkyni Taťánu Malou. Na úterním poslaneckém klubu situaci podle informací Novinek komentovala tak, že Vokřál utekl z boje. „Myslela jsem to spíš tak, že nás v tom na kraji nechal,” vysvětlila Novinkám Malá.

Podle dalších členů strany musel Vokřál čelit mnoha tlakům a není tajemstvím, že v posledních měsících už neměl ani silnou podporu ze strany předsedy Andreje Babiše.

Už měl všeho dost

„Za mě bude v hnutí hodně chybět. Jeho jméno je pojem a spousta lidí kvůli němu do ANO vstoupila a taky hnutí volila. Prostě přišla chvíle, kdy už měl všeho dost a byla na něj spousta tlaků,” řekla Novinkám poslankyně ANO z jižní Moravy Lenka Dražilová.

„Víme, že v Brně se to mlelo, ale nikdo moc nevíme, o co šlo. Na klubu se to řešilo, chtěli jsme vědět, co se děje. Byla to pecka pro všechny,” popsala jednání členka předsednictva a poslankyně ANO Jana Pastuchová.

Místo Vokřála hejtman Šimek

Předsednictvo bude odpoledne kromě debaty, proč skutečně Vokřál z hnutí odešel, hledat i náhradníka, který povede krajskou kandidátku. Podle všech oslovených je jasným kandidátem současný hejtman Bohumil Šimek.

„Jako členka předsednictva budu respektovat to, co navrhne kraj. Pokud bude navržen Šimek, tak s tím asi nebudu mít problém,” doplnila Pastuchová.

Samotné lídry ale vedení volit nebude. Ty si musí nejprve zvolit krajská předsednictva a až společně s celou kandidátkou, je bude stranické předsednictvo schvalovat. To by mělo být do konce června.

Macura: Očekávám od Babiše razantní krok

K celé věci se do zahájení jednání nechtěl vyjadřovat ostravský primátor Tomáš Macura, který byl jedním z mála, kdo dopředu věděl, že Vokřál chce odejít. Osobně ale očekává, že premiér Andrej Babiš se k věci jasně postaví.

„Pan předseda pořád hovoří, jak jsme protikorupční hnutí, tak já bych očekával v tomto případě konkrétní a rázné kroky,” řekl Macura v rozhovoru pro Aktuálně.

Reagoval tak na problém, který nakonec odchod Petra Vokřála vyeskaloval. Ten totiž navrhoval zrušení tří brněnských buněk – v Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích. Důvodem podle něj bylo to, že v nich jsou lidé napojení na podsvětí a jen tzv. zvedači rukou, kteří ANO škodí. To mu předsednictvo posvětilo, ale v polovině května to zrušilo kvůli tomu, že to nebylo provedeno procesně správně.

Podle části předsednictva byl problém i v tom, že Vokřál si sám chtěl poskládat kandidátku do krajských voleb. Celá věc je navíc spojená i s tzv. kauzou stoka, kde policisté prověřují systém ovlivňování výběrových řízení v brněnských městských firmách v době, kdy městu vládlo hnutí ANO.