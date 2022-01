Plané sliby nové vlády. Platy učitelů nebo odvolání Stříže

„Nejvyšším státním zástupcem se stane bývalý komunistický prokurátor Igor Stříž, který posílal do vězení za to, že někdo nechtěl sloužit socialistické vlasti. A rozhodla o tom vláda trestně stíhaného premiéra, na jehož řízení může mít státní zástupce vliv. Po volbách ho odvoláme,” uvedla v červnu na Twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Tři dny po jmenování vlády však ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) odmítl, že by se k výměně schylovalo. Podle něj na kroku nepanuje potřebná shoda uvnitř vlády. „Ono se hezky odvolává, ale musíte mít člověka, kterého ta soustava respektuje, musí mít nějakou zkušenost. Zatím jsem neslyšel jediné jméno, které by mi někdo řekl ze soustavy, kdyby tam nebyl Igor Stříž,“ řekl Právu.

Nový ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) však v rozhovoru pro Seznam zprávy k zastropování dotací uvedl: „Pokud by se to udělalo hrubě a necitlivě, mohlo by to mít fatální dopady.”