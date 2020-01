Piráti si v Ostravě zvolili lídry, kteří je mají dovést k účasti ve vládě

„Kompetence, pokora a odvaha. To jsou hodnoty, které pirátskou stranu provázejí od začátku její existence. Uchovejme si to i v následujících letech,“ prohlásil ve své kandidátské řeči Bartoš, který svou pozici ve vedení strany obhájil.

„Dál budu dbát na sociální problematiku, rozdíly v regionech, stejně jako budu stále jezdit do krajů. Chci také zdůraznit, že v naší zemi je potřeba řešit nejenom problémy jako exekuční pasti či sociální vyloučení, ale také to, že naše ekonomika nešlape tak, jak by měla,” řekla po zvolení Richterová.