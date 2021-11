Piráti se chytili do pasti kumulace funkcí

„Kodex zastupitele nikdy nebyl vykládán tak, že by zakazoval do prosazení klouzavého mandátu zvoleným politikům zastávat funkci ministra. Neslibovali jsme, že naši lidi rezignují na mandát od voličů,“ ohradil se Michálek v diskusi rozhodčí komise Pirátů.

„Kodex předpokládá, že souhlas s ním má být potvrzen podpisem. Protože si nikdo nemyslel, že by vedle koaliční smlouvy měl v daných volbách platit i kodex, tak se podepisoval jen souhlas s koaliční smlouvou,“ uvedl.

Připomněl také znění povolební strategie Pirátů, podle níž až v případě platnosti klouzavého mandátu se preferuje u členů vlády vzdání se postu poslance. Klouzavý mandát znamená, že po ukončení vládního angažmá se dotyčný vrátí do Sněmovny.

Až třetí v pořadí je kandidátka Pirátů. A přestože šéf STAN Vít Rakušan sliboval, že Starostové by mandát přenechali Pirátům, Oubrechtová si postavila hlavu.

„Přepustit mandát by byl podvod na voličích,“ řekla v úterý Právu.

Takže pokud by Bartoš zůstal věrný dlouhodobému pirátskému postoji a odešel ze Sněmovny, zůstali by Piráti jen se třemi poslaneckými mandáty, zatímco hnutí STAN by jich mělo 34.