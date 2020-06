Piráti opět tlačí na legalizaci prostituce. Státu to přinese až 10 miliard, tvrdí

„Sexbyznys je nejstarším řemeslem a je zbytečné tvářit se, že neexistuje, a zavírat před tím oči. Je to záležitost, která by měla být zdaněná, aby na tom nevydělávala mafie a byli chráněni i pracovníci,“ řekl Novinkám primátor Zdeněk Hřib.

Iniciativu v Praze převzala ale především jeho kolegyně ze zastupitelstva Eva Horáková.

Pomoc pro samoživitelky

„V tomto průmyslu se točí zhruba 8 až 10 miliard ročně. Největší skupina lidí, která se sexbyznysem živí, jsou maminky samoživitelky a například koronavirový stav ukázal, že by mohly mít ošetřovné, pokud by to měly jako živnost,“ doplnila pro Novinky Horáková.

Lidé v tomto odvětví podle ní nemohou přiznat své příjmy a vzít si třeba hypotéku. Celkem se podle odhadů sexuálním byznysem v Česku živí 13 až 26 tisíc osob.

Prvním krokem k legalizaci je ale vypovězení úmluvy OSN z roku 1950, kterou Československo v padesátých letech ratifikovalo a která prostituci definuje jako trestný čin.

„Smluvní strany se zavazují, že budou trestat každého, kdo, aby vyhověl chlípnosti někoho jiného, obstará, svádí nebo odvádí za účelem prostituce jinou osobu, a to i s jejím souhlasem,“ píše se v úmluvě.

Její vypovězení musí odsouhlasit Poslanecká sněmovna. Ta následně zadá ministrovi vnitra úkol, aby dopisem o vypovězení požádal generálního tajemníka OSN. Výpověď pak nabyde účinnosti až rok od doručení dopisu.

Čižinský: Proti lidské důstojnosti

Piráti jsou ale ve své iniciativě v koalici zatím osamocení a budou spoléhat na hlasy opozičních zastupitelů z ODS a ANO.

Lídr Prahy sobě Jan Čižinský je zásadně proti a chce, aby prostituce trestným činem zůstala.

„Za Prahu sobě nejsme pro legalizaci prostituce, protože se domníváme, že to není slučitelné s lidskou důstojností. Každý, kdo se do toho zapojuje, to dělá z nějakých zoufalých důvodů. Když něco odporuje lidské důstojnosti, tak z toho nemůžou žít veřejné rozpočty. Spíš apeluji na policisty, aby nasadili operativní techniku a zasahovali, jak to zákon předpokládá,“ řekl Novinkám Čižinský.

Podobně se vyjádřil i předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil.

„Jsem pro restriktivní postihy a pro to, aby kuplířství, pasáctví, organizace prostituce byly trestným činem. Pro legalizaci nejsem. Za prvé to není efektivní, peníze se stejně nevyberou, a za druhé je to mravně velmi sporné,“ prohlásil Pospíšil.

Právní vakuum

Piráti se tak budou muset opřít o opozici, ta ale říká, že se musí s návrhem nejprve seznámit.

„Není to poprvé, co se takové iniciativy objevují. V minulosti, když jsme se o tom bavili, tak jsme měli volné hlasování. Je ale pravda, že ta úmluva jako taková se asi musí zrušit,“ nastínila pohled ODS šéfka klubu Alexandra Udženija.

„Obecně se na to dívám pozitivně. Činnost je dnes v právním vakuu. Jsem liberálně smýšlející a je mi blízké takové věci podpořit, ale musím znát, jaká je cesta k legitimizaci této činnosti,“ doplnil ji předseda klubu ANO Patrik Nacher.

Podle současné legislativy není prostituce ani povolena, ani zakázána. Celonárodní právní předpis, který by definoval pojem prostituce a její provozování, ani neexistuje. Poskytování sexuálních služeb je tedy v jakémsi právním vakuu.

Od ledna 2010 platí ale nový trestný čin „prostituce ohrožující mravní vývoj dětí“, který kriminalizuje jak osoby poskytující placené sexuální služby, tak kuplíře. Hrozí jim až dva roky do vězení.

Piráti jako vizionáři

Piráti s iniciativou na změnu legislativy nepřicházejí poprvé. V loňském roce základní teze představil šéf jejich poslanců Jakub Michálek. Právě zrušení úmluvy by jim mělo připravit půdu na přijetí legalizačního zákona.

Horáková navíc doufá, že zákon budou tvořit z vládních lavic. „Jsem trochu vizionář a myslím si, že když vyhrajeme volby v roce 2021 a budeme v koalici, tak tím, že teď dojde k odeslání otevřeného dopisu, se vše urychlí. A až budeme ve Sněmovně, tak prosadíme legalizaci sexbyznysu,“ doplnila Pirátka.