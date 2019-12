Piráti chtějí vyšetřování vlivu autoritářských režimů

V neděli to v ČT to řekl šéf pirátského klubu Jakub Michálek . Hlavní motivace podle něj je, že se objevily informace, podle kterých si firma Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kell­nera zaplatila PR agenturu, která má v očích Čechů vylepšit obraz Číny.

„Rudá chobotnice z čínského Home Creditu si platí PR. Pokud zjistíte, že si to v podstatě platí nejbohatší člověk v tomto státě, který má majetek 300 miliard korun, a takovýmto způsobem dehonestuje politické oponenty nebo lidi, kteří mají jiný názor, a vměšuje se do politické soutěže pokoutnými metodami za čínské peníze, je to útok na demokracii, rozhodně bychom to neměli přehlížet,“ prohlásil Michálek.