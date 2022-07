Piráti boj o Hrad zřejmě vzdávají

„Úplně vyloučit to nemohu, ale zatím to vypadá tak, že asi svého kandidáta nepostavíme,“ řekla Právu druhá místopředsedkyně Pirátů a první náměstkyně hejtmana Vysočiny Hana Hajnová.

Zdůraznila, že diskuse o zahájení primárek nebyla republikovým předsednictvem zcela uzavřena, ale připustila, že hledání nové osobnosti pro prezidentskou volbu by bylo „hodně na poslední chvíli“. Nástupce Miloše Zemana se bude volit 13. a 14. ledna, případné druhé kolo bude o dva týdny později.

První místopředseda, europoslanec Marcel Kolaja připustil, že se ještě mohou sejít členské podněty, na jejichž základě by se debata o vlastním kandidátovi mohla otevřít. „To se stát může. Ale v současnosti nemáme připraveného kandidáta,“ řekl Právu.

Ani zápis z nedělního jednání republikového předsednictva nenasvědčuje, že by vedení mělo chuť se do nejistého podniku pouštět. Skepticky se k tomu podle zápisu vyjádřil bývalý místopředseda Sněmovny i strany Vojtěch Pikal, který se jednání zúčastnil jako host.

Chceme se setkat s kandidáty a bavit se s nimi, jestli by stáli o naši podporu nebo jinou formu spolupráce

Hajnová odkázala na vnitrostranickou anketu, kterou zahájil v půli června šéf strany Ivan Bartoš a do které se dosud zapojilo 382 členů z celkového počtu zhruba 1200hlavé základny.

Z ankety, v níž každý může použít až tři preferenční hlasy, vychází nejlépe ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Ta posbírala do čtvrtka 243 hlasů. Své sympatie u pirátů má i generál Petr Pavel, který má podporu 194 hlasů.

Podle Hajnové by favorité ankety mohli podporu pirátské strany získat.

„Chceme se setkat s kandidáty, kteří z té ankety vyšli, a bavit se s nimi o tom, jestli by stáli o to, kandidovat s podporou pirátské strany nebo o jinou formu spolupráce v rámci kampaně,“ popsala.