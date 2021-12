Piráti a Starostové nevzdávají boj o další poslanecké křeslo. Obrátili se na Ústavní soud

Hnutí STAN by tak mělo o jednoho poslance navíc na úkor ANO. To znamená, že ANO, které má nyní 72 poslanců, by získalo jen 71 poslanců, stejně jako trojkoalice Spolu. STAN a Piráti mají 37 mandátů (z toho Piráti čtyři). Hnutí SPD by zůstalo na 20 poslancích.