Pirát prosazuje občanské průkazy bez pohlaví

„Návrh by ulehčil život i tisícům trans a nebinárních lidí. Ti mají v občanském průkazu často uvedeno pohlaví, které neodpovídá jejich identitě a vzhledu, a tak způsobuje problémy v každodenním životě například na poštách, úřadech a dalších místech,“ uvedl ve zdůvodnění Profant.

Profant předložil návrh sněmovnímu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako pozměňovací k novému zákonu o občanských průkazech, jenž výbor Sněmovně doporučil beze změny ke schválení. Podle něj budou lidé patrně už letos dostávat občanské průkazy s čipy, které by obsahovaly jejich otisky prstů. Předloha vychází z evropského nařízení, poslanci ji začnou projednávat ve čtvrtek.

K návrhu Profant dále uvedl, že změnu umožňují i mezinárodní standardy, podle kterých se doklady vydávají. Jako příklad označil Německo či Řecko, kde občanky pohlaví neobsahují, následované Nizozemskem, jež uvádění aktuálně ruší. „Návrh tak jde v souladu s trendem, kdy do fyzických dokladů uvádíme jen skutečně identifikačně nezbytné údaje,“ podotkl.

Novinky se proto obrátily na zástupce dalších parlamentních stran. Pro návrh by zvedl ruku například poslanec TOP 09 Dominik Feri. „Mám za to, že jde o nadbytečný údaj. Nemyslím si, že by jeho vypuštění mělo v praxi způsobit problémy,“ uvedl.