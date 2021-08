Pirát Profant: Ve Sněmovně jsou bílí páprdové, kteří inklinují k fašismu

„Problém je zcela jednoduchý. Sněmovna je plná konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu. V této situaci je to prosazovat docela těžké. A kdo tomu nevěříte, tak se podívejte na projednávání prvního čtení manželství pro všechny,“ reagoval Profant na dotaz, co mohou udělat občané pro to, aby se legislativní proces schvalování zákona o manželství pro všechny urychlil.