Pětice hejtmanů ČSSD má namále

Naposledy vyhlídky soc. dem. naznačila čísla Kantaru CZ, který v krajích zkoumal volební potenciál stran, tedy maximální možný zisk partají, pokud by je šli volit všichni, kteří to v době průzkumu předpokládali. A pro ČSSD čísla dvakrát optimistická nejsou.

Nejvyšší potenciál – 12 procent – má soc. dem. na Vysočině, kterou vede nestranický hejtman a poslanec za ČSSD Jiří Běhounek, a nejnižší potenciál má na Karlovarsku se sedmi procenty. A tam už se hraje o pětiprocentní práh pro vstup do krajského zastupitelstva.

Přitom nízký volební potenciál může znamenat, že partaj ve volbách ani nepřekročí pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva a až v polovině regionů může být vymazána z politické mapy, jako se to ČSSD stalo před dvěma lety po komunálních volbách v Praze. Vysočinský hejtman Běhounek má z pohledu potenciálu slušnou startovací pozici, ale za prvním ANO a druhými piráty má větší potenciál než soc. dem. ještě koalice vedená ODS i koalice vedená Starosty a nezávislými. ČSSD tak sice může být dílkem do mozaiky případné krajské koalice, ale v podobné pozici se nejspíš ocitne vícero stran.