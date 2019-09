Parlamentní demokracie prohrála. Opozice lituje, že ústavní žaloba spadla pod stůl

„Nešlo nám o to, kdo má rád Miloše Zemana a kdo nemá. Šlo o to, aby bylo jasné, jaké jsou kompetence vlády a parlamentu,“ řekl Novinkám předseda lidovců Marek Výborný .

Ústavní žalobu, kterou inicioval senátor Václav Láska (SEN21), v červenci schválil Senát. Aby doputovala k Ústavnímu soudu , muselo by s ní souhlasit minimálně 120 poslanců.

Čtvrteční diskuze trvala celkem šest a půl hodiny. Atmosféru nejvíc vyostřila poznámka vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové. „Po celou dobu, co tu sedím, dostávám od cizích lidí vzkazy typu: Jak to můžete vydržet? Není tam jediný vzkaz na podporu této žaloby. Dovolím si citovat jeden z nich: Je to opoziční a senátorská špína,“ řekla Schillerová.