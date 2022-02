Parkanová má nárok na odškodné, shodl se Blažek s jejím advokátem Sokolem

Kauza Parkanové a jejího někdejšího podřízeného Jiřího Staňka se táhla téměř deset let a týkala se transportních letounů, jejichž nákup schválila v roce 2009 vláda Mirka Topolánka (ODS). Obžaloba na základě znaleckého posudku tvrdila, že stroje byly vinou Parkanové a Staňka předražené o 818 milionů korun. Podle pravomocného rozsudku ale státu žádná škoda nevznikla a oba obvinění udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.

Sokol v této souvislosti zdůraznil, že jeho klientka nikoho „nepředběhla“. „Zatím nic nedostala ani o nic nežádala. Jen jsem se v jejím zastoupení zúčastnil krátkého jednání, jehož imanentní složkou byl fakt, že klientka utrpěla újmu. To zas není až tak moc,“ míní. „Z mého, zdůrazňuji mého pohledu je případ klientky do té míry mimořádný, že může odůvodňovat takto nestandardní postup,“ doplnil.

Upozornil na to, že újma způsobená nezákonným stíháním může mít různou míru a různý dopad. „I když i o trestním stíhání jiných mých klientů bylo mediálně informováno a byly to více či méně 'známé tváře', razance dopadu trestního stíhání na doktorku Parkanovou byla a je mimořádná,“ podotkl. Stejně mimořádná byla podle něj nesmyslnost jejího obvinění i následná štvanice.

„Ne že by tyto aspekty v jiných případech chyběly, ale pak je zde faktor míry devastace života, který je též subjektivní. Někdo to vše snáší lépe a někdo hůře. To také hraje roli, byť to možná vůči těm ostatním postiženým není zcela spravedlivé,“ uzavřel Sokol.