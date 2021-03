Pardubický kraj vyhlásil stav hromadného postižení osob. Lůžka na JIP docházejí v celé zemi

„Stav hromadného postižení osob pak fakticky znamená, že pokud bude do našich nemocnic další požadavek na hospitalizace, tak budeme žádat o pomoc další kraje. Uvidíme jak budeme úspěšní, ostatní kraje se také plní,” vysvětlil.

Situace je špatná i v nemocnicích v Karlovarském kraji. Ty dlouhodobě volají o pomoc a možnosti převážet pacienty do sousedního Německa. Z celkových 36 JIP lůžek bylo k pondělí 1. března obsazeno 32, což odpovídá zaplnění téměř 89 procent dostupných kapacit v kraji. Volná zbývají čtyři.

Kapacity lůžek intenzivní péče jsou z více než 80 procent vyčerpány také v Praze, kde je z celkových 542 JIP lůžek volných 90. To odpovídá volné kapacitě 16 procent. Podobně je na tom Středočeský kraj. Zde jsou volná lůžka pro 20 pacientů a celkový obsazenost se pohybuje okolo 84 procent.

Nejnižší obsazenost JIP lůžek je pak podle dat platných k 1. březnu v Moravskoslezkém kraji, kde je z celkových 302 lůžek volných 150, tedy necelá polovina. Pozitivnější situace je také ve Zlínském kraji, kde je volná kapacita zhruba 40 procent. To může mít i určitou souvislost s tím, že se oba regiony v uplnulých měsících výrazně potýkaly s nákazou covidem-19 a situace v tamních nemocnicích byla kritičtější než jinde v Česku a mnoho lidí nákazou prošlo.

Aktuálně v tuzemských nemocnicích leží s covidem 7717 pacientů, z toho je 1501 je na jednotkách intenzivní péče. Výše uvedená čísla o dostupných kapacitách JIP počítají jak s těmito covidovými pacienty, tak i s těmi, co v nemocnicích leží s jinými chorobami. „Do obsazenost lůžek JIP se počítají kromě covidových pacientů i lidé, kteří leží v těžkém stavu s jinými chorobami. Promítají se do toho i nefunkční lůžka, která nemohou fungovat například z důvody nákazy personálu, který by je mohl obsluhovat. Po sečtení všech těchto možností z toho vyjdou volná lůžka,” osvětlil Novinkám šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek.