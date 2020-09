Pár dní a Babiš už nechlácholí. Dodržujte opatření a buďte odpovědní, nabádá

Čau lidi, mám něco na srdci a je to důležité. Chci, abychom my všichni drželi spolu. Prosím, sdílejte 🇨🇿

Jak se ukázalo, byl to přehnaný optimismus. Statistiky se totiž doplňují se zpožděním - aktuálně ministerstvo zdravotnictví eviduje za sobotu šest mrtvých s koronavirem. V neděli byli tři mrtví, v pondělí pět, v úterý osm a ve středu do večera zatím tři.

„Kdyby pokračoval trend zrychlování nárůstu jako poslední týden, tak by to koncem měsíce mohlo být 8000 denně. A to už by znamenalo velkou zátěž pro zdravotní systém,“ sdělil novinářům.