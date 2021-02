Pacienti s lehčím průběhem klidně do tělocvičen. Stát chce ulevit nemocnicím

Hospitalizovaní s koronavirem, kteří mají lehčí průběh, by v případě plných nemocnic mohli být umisťováni například do tělocvičen. Po pátečním jednání kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) to sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).