Otrava Bečvy: Někdo se bojí mluvit, tvrdí politici a vypsali stotisícovou odměnu

Oba politikové se k tomuto kroku rozhodli po úterním opětovném úniku chemikálií do Bečvy, když se setkali přímo u jedné z výpustí, ze které vycházela do řeky bílá pěna.

„Chtěla bych vyzvat případného svědka, který má informace o původci tohoto neštěstí, aby se nebál kontaktovat policejní orgán, případně nás kontaktoval osobně nebo na e-mail - becvuresimeted@gmail.com. Věřím, že by mu mohl být přidělen rovněž statut utajeného svědka, pokud by k tomu byly splněny podmínky,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ančincová.

„Zároveň je kolem kauzy celá řada pochybností a nejasných otázek, na které ministr životního prostředí odmítá dát veřejnosti odpovědi. Pak to vzbuzuje oprávněné pocity, že se vše snaží ututlat. Nelíbí se mi, že problémy lidí i krajiny na Zlínsku jsou úředníkům v Praze pořád lhostejné, proto musíme my politici z regionu začít konat a pomoci najít Policii ČR viníka, který je za katastrofu na Bečvě zodpovědný,“ poznamenal Petr Gazdík.

„Jsou zde určité teorie, že tyto informace závisí na jednom člověku, který ví, co se stalo. Nechceme se montovat do práce policie, ale chceme říct, že pokud je tady člověk, který ty informace má, ať se nebojí přihlásit,“ řekla Právu Ančincová.

Chemička od počátku odmítá, že by mohla být viníkem otravy ryb. „Vylučujeme, že by Deza ryby otrávila. Je to technicky nemožné. S čistým kyanidem nijak nenakládá a k ničemu ho nepoužívá, proto ani z Dezy nemohl jakkoli uniknout. Pokud by protekla naší biologickou čističkou odpadních nějaká toxická látka, byly by v ní zlikvidované veškeré biologické kultury. Nic takového se nestalo,“ uvedl mluvčí chemičky Karel Hanzelka.