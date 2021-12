Otevřelo se očkovací centrum v pražské Kotvě, registrace není třeba

„Přišel jsem na třetí dávku a všechno to bylo během asi deseti minut hotové,” řekl Novinkám v pondělí jeden z prvních naočkovaných v novém centru.

„Dneska je to úplně ideální, šli jsme prakticky okamžitě,” zmínila další.

Otevření nového očkovacího centra se zúčastnil i ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). „Je to z mého pohledu skvělá lokalita, jelikož je to v centru Prahy, blízko metra a tramvaje, takže je to skutečně dostupné pro všechny,” uvedl Vojtěch.

V centru očkují vakcínou Pfizer Foto: Novinky

Očkovací centrum, které se nachází ve 4. patře obchodního domu Kotva, provozuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

„V současné chvíli je to centrum, které je pro neregistrované pacienty, ale v průběhu tohoto týdne bude centrum vyhrazené i pro registrované. Mohou sem přijít i samoplátci a cizinci,” uvedla náměstkyně pro lékařská povolání VFN Dita Svobodová. Zdravotníci zde očkují zájemce starší 16 let vakcínou Pfizer.

Očkovací centrum je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Očkovat zde budou i na Štědrý den od 9 do 12 hodin a na Silvestra od 9 do 18 hodin.

Otevřením očkovacího centra v Kotvě se celkový počet registrovaných očkovacích míst v Praze zvedl na 83. V celé republice je celkem 458 očkovacích míst, na hlavní město tak připadá zhruba každé šesté.

Od pondělí se mohou také očkovat děti ve věku od pěti do 11 let. Posilující třetí dávku pak mohou nově dostat lidé starší 55 let už po pěti měsících od dokončeného očkování. Pro osoby mladší platí lhůta šesti měsíců. V případě očkování jednofázovou vakcínou Janssen od Johnson & Johnson je možné dostat posilující dávku už po dvou měsících.