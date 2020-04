Ošetřovné se zvýší na 80 procent, schválil Senát

„Návrh zákona počítá s vyplácením ošetřovného zpětně, a to od 1. dubna,“ sdělila na plénu v Senátu Maláčová. Vypláceno bude ale nejpozději do 30. června, tedy do začátku letních prázdnin.

Stát by tato změna podle Maláčové měla vyjít asi na 3,5 miliardy korun. Při nynějším nastavení by částka na měsíc byla o 0,9 miliardy nižší.

Určeno je pak primárně pro zaměstnané rodiče dětí do 13 let, které kvůli zavřeným školám zůstávají doma. Podmínkou ale je, že děti nesmí chodit prezenčně na výuku. Od 25. května by totiž měly obnovit výuku pro dobrovolné zájemce 1. stupně základních škol. Výuka pro druhý stupeň by měla být přerušena až do konce června.