Ošetřovné pro OSVČ jen na děti od 6 let? To nemyslí Havlíček vážně, zlobí se Maláčová

„To myslí ministerstvo průmyslu a obchodu vážně, že ošetřovné pro OSVČ bude pouze pro děti od 6 do 13 let? Tohle se mi opravdu nelíbí! Požádám ministra Havlíčka, aby nad svým okleštěným návrhem ještě zapřemýšlel. Když to jde pro zaměstnance, mělo by to jít i pro OSVČ,” rozzlobila se ministryně Maláčová.

Ošetřovné pro zaměstnance bylo minulý týden vládou prodlouženo na celou dobu trvání mimořádného opatření a po celou dobu zavřených škol pro děti až do 13 let. Zákon ale nedefinuje spodní věkovou hranici.

Standard od 3 do 13

„Závisí to na individuální situaci rodiče, ale zjednodušeně řečeno je to tak, že pokud rodič nečerpá rodičovský příspěvek, tak standardizovaná situace je od 3 až do 13 let. S tím, že pokud si vyčerpáte rodičovský příspěvek do roku věku dítěte a oba rodiče pracují, tak si mohu vzít ošetřovné už na takto malé dítě,” vysvětlila pro Novinky Maláčová, jak je to s čerpáním ošetřovného pro zaměstnance.

Jinak je to ale u OSVČ, kde aktuální návrh MPO, které bude peníze podnikatelům s dětmi vyplácet, počítá s penězi pouze pro děti od 6 do 13 let. Ministr Havlíček ale uvedl, že bude chtít, aby to bylo stejně jako pro zaměstnance.

Havlíček: OSVČ nebudou znevýhodněny

„Původní varianta byla pro školáky, ale v návrhu nakonec máme i mladší děti. Určitě bude čerpání naprosto stejné jako u zaměstnanců. OSVČ nesmí být znevýhodněny,” napsal Novinkám v SMS Havlíček.

Maláčová to oceňuje, nicméně upozorňuje na to, že je kolem toho zbytečný zmatek. „Vše se to třikrát mění a já bych si přála, aby se do toho konečně vnesl pořádek,” doplnila.

Ve hře je i ošetřovné do 15 let

Zmatek ale zřejmě ještě zcela nekončí. Zatímco návrhu na čerpání ošetřovného pro OSVČ stačí posvěcení vlády, ošetřovné pro zaměstnance rozšiřující věk dítěte musí jít změnou zákona. Kvůli tomu se tak v úterý mimořádně sejde Sněmovna, kde se očekává dlouhé jednání i s ohledem na to, že už nyní se ministerstvu práce sešlo až 12 pozměňovacích návrhů. Je tak nakonec možné, že parametry zákona budou ještě jiné. Maláčová například původně chtěla, aby ošetřovné bylo až na děti do 15 let, a je možné, že na to ve Sněmovně potřebnou podporu ještě najde.

Ošetřovné by se mělo vyplácet vždy následující měsíc a první peníze by Maláčová a Havlíček chtěli poslat už v dubnu.