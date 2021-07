Opravna pro vrtulníky z USA za stamiliony

Podle ministerstva obrany by nové centrum mělo vyjít na stamiliony korun z rozpočtu státní firmy LOM, která využije i úvěrové možnosti.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) uvedl ve Sněmovně, že výcvikové středisko by se mělo spustit už na začátku roku 2023, tedy v roce, kdy by měly americké vrtulníky dorazit do Česka.