V Česku za čtvrtek přibylo 10 576 prokázaných případů nákazy koronavirem

15:08 - Norská policie vyšetřuje tamní premiérku Ernu Solbergovou za možné porušení koronavirových opatření. Ta na konci února při příležitosti svých 60. narozenin svolala rodinou oslavu do lyžařského střediska.

12:55 - Fakultní nemocnice Brno rozdala do jiných krajů ze svých rezerv všech sedm boxů vakcíny Pfizer proti nemoci covid-19. Poslala je do Prahy, Pardubic, Hradce Králové nebo Olomouce, řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Podle ní má kraj očkované větší procento seniorů než jinde, proto by vakcíny z rezervy měly přispět k narovnání stavu. Jeden box obsahuje 195 ampulek, z jedné jde udělat až šest dávek vakcíny. Celkem tedy nemocnice poskytla ostatním přes 8000 dávek vakcíny.