ON-LINE: Přibylo 7435 nakažených, vláda prodloužila nouzový stav

7:59 - Ve čtvrtek přibylo v Česku 7435 potvrzených případů koronaviru. Je to nejméně tento týden a proti minulému čtvrtku je to pokles asi o 650 nakažených.

7:33 - Vláda prodloužila nouzový stav do 14. února, jak jí to ve čtvrtek díky komunistům povolila Sněmovna. O rozhodnutí vlády informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Celkem bude nouzový stav, který umožňuje vymáhat opatření proti šíření koronaviru, trvat minimálně 132 dnů. Je to dvojnásobek oproti délce nouzového stavu, který platil při loňské jarní vlně covidu.

6:50 - Japonská vláda došla v soukromých jednáních k závěru, že kvůli koronaviru bude nutné zrušit olympijské hry v Tokiu plánované na letošní léto. Napsal to britský list The Times s odkazem na nejmenovaný vysoce postavený zdroj z japonské vládnoucí koalice. Kabinet premiéra Jošihideho Sugy se podle něj nyní soustředí na to, aby si zajistil pořádání her v dalším volném termínu, tedy v roce 2032. Více na webu sport.cz zde.