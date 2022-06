Ombudsman Křeček sebral zástupkyni Šimůnkové všechny agendy. Ta se bude bránit

Šimůnková řekla, že odebrání agendy považuje za naprosto bezprecedentní zásah do pozice zástupkyně veřejného ochránce práv, kterým vyvrcholily dlouhodobé problémy mezi ní a ombudsmanem. Uvedla, že od Křečka v úterý dostala dopis, ve kterém jí veškerou agendu odebírá s tím, že nadále nemohou spolupracovat, protože mají každý jiné názory. Křeček tím tak „vyprázdnil” pozici zástupkyně veřejného ochránce práv, takže ona nyní nemá co dělat, dodala.

„Považuji jeho jednání a jeho kritiku za útok na osobní čest a jsem velmi zaskočená tím, co použil za argumenty, protože ty slyším poprvé. A ráda bych řekla, že pana Křečka považuji za člověka, který naprosto lidsky, odborně i manažersky selhává ve své pozici a jeho chování ke mně po dobu dva a půl roku je až na hraně šikanózního chování, a to jsem schopna doložit. Budu zvažovat, jestli pana Křečka nebudu žalovat za jeho výroky, které poškozují moji osobu. A za to jeho šikanózní jednání vůči mně po celou dobu 2,5 roku, co jsem ve funkci,” řekla zástupkyně ombudsmana.