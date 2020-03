Odvolat čínského ambasadora? Sci-fi, říkají diplomaté

„Nemůžete žádat odvolání velvyslance. Máte jedinou variantu, prohlásit jej za persona non grata a vyhostit jej. To se dělá v případech, že se dopustí závažného trestného činu nebo koná proti zájmům přijímací země, třeba když provádí špionáž či pašuje drogy,“ sdělil Právu vysoký diplomat s tím, že k tomu došlo u afrického ambasadora.

Podle něj by po takovém kroku udělali totéž i Číňané. A navíc by došlo k přerušení vztahů na úrovni ambasadorů na šest až sedm let.