Od března se mohou žáci začít vracet do škol. Podmínkou budou negativní testy

„Jsme připraveni od 1. března zahájit návrat dětí do škol. Bude to provázeno testováním pomocí antigenních testů. Ministerstvo vnitra nyní pracuje na zajištění testů a její distribuci. Pokud se nám podaří zajistit dostatečný počet testů, nic nebrání tomu, aby se žáci začali vracet do škol,” uvedl Hamáček.