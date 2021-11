Očkovaných v nemocnicích přibývá

V úterý bylo do nemocnic přijato 242 lidí s covidem-19, podruhé za poslední týden převažovali očkovaní nad neočkovanými. Podle imunologa Václava Hořejšího to ale nelze chápat jako selhání vakcíny, protože se srovnává nesrovnatelné - skupina očkovaných je totiž větší než neočkovaných. Podle něj do budoucna začnou očkovaní v nemocnicích běžně převažovat, není to ale argument, že by vakcíny nefungovaly, ba naopak.