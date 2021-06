Očkování dětí 12+ proběhne hlavně v centrech. Pediatři nesouhlasí

Dětští lékaři podle zjištění Práva byli přizváni k jednání o způsobu očkování a apelují na to, aby se toho mohli chopit sami. Pokud se ovšem spustí už v polovině prázdnin, jak odhadl ministr Adam Vojtěch (za ANO), zřejmě se nestihne závoz dětských praktiků, a jejich malí pacienti tak budou muset do očkovacích center.

Na možnost očkování svých potomků rodiče okamžitě re­agovali. „Setkal jsem se s mnoha rodiči, kteří mají o očkování pro své děti zájem,“ doplnil Dražan. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů, odpovídá rodičům na dotazy už také několik dnů. „Ptají se, zda mají nechat své děti naočkovat. Jestli jim to neublíží, nebudou mít silnější vedlejší účinky. Vesměs jsou ale pozitivně naladěni. Já mohu říct to, že doporučená vakcína Comirnaty je už vyzkoušená, společnost Pfizer považuji za seriózní firmu s bohatými zkušenostmi s vakcínami,“ sdělila Právu dětská lékařka.

„Benefity si lidé uvědomují, k nim bych však možná přidala ten, že tato věková kategorie se nám nejvíc sesypala v průběhu pandemie z důvodu totální izolace a ztráty režimu. Tyto děti často trpěly pocity úzkosti, depresemi, setkali jsme se i se sebevražednými pokusy. A není úplně zanedbatelné to, že očkováním mají šanci se tomu vyhnout,“ dodala Šebková.

Přínos nerušené školní docházky zmiňuje i ministr školství Robert Plaga (za ANO), který uvedl, že očkování je jednoznačně cestou pro žáky a studenty, jak se vrátit do normálu a vyhnout se pravidelnému testování při návratu do lavic na podzim.

Ministr zdravotnictví odhadl, že očkování skupiny 12+ vláda spustí nejpozději ve druhé polovině léta. Jasnou odpověď by měli rodiče a lékaři dostat ještě před prázdninami. Start očkování dětí ovlivní ­reálný zájem o vakcinaci kategorie 16+, spuštěné minulý týden.