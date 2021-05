Očkování dál zrychluje, v červnu mají na řadu přijít všichni starší šestnácti let

Vzhledem k tomu, že 131 tisíc z nich už aspoň jednu dávku vakcíny dostalo, zbývá proočkovat něco přes 700 tisíc lidí, což není vzhledem k dosavadní rychlosti očkování a dostupnosti vakcín nijak dramatické číslo.

„Je to obrovská příležitost nejen pro ty, kteří se chtějí cítit bezpečně, ale zároveň pro ty, kteří chtějí cestovat do zahraničí, protože to výrazně usnadní pohyb především v EU, ale i jinde,“ řekl k tomu v pondělí ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Příští týden by se pak podle něho mohla otevřít registrace pro skupinu 40 až 44 roků. V té je něco přes 900 tisíc lidí.

Stále zhruba sto tisíc seniorů nad 70 let přitom na vakcínu stále čeká. Důvodem je zejména to, že nejsou schopni přijít do některého z velkých očkovacích center, která jsou vakcínami zásobena nejvíce. Mnoho praktických lékařů, na které řada seniorů s očkováním spoléhá, přitom vakcíny dosud vůbec nedostalo nebo jen pro hrstku pacientů.

Přeočkování jednou ročně?

V červnu by se pak mělo začít s očkováním všech obyvatel Česka starších 16 let. Ve skupině 16 až 39 let u nás je něco přes 2,6 milionu lidí. Výzvou pro očkovací strategii vlády bude, kolik z nich se stihne proočkovat ještě před začátkem prázdnin.

Děti mezi 12 a 16 lety se zatím z lékařských důvodů neočkují. Někteří výrobci vakcín však už avizovali, že podle jejich studií tomu nic nebrání. „Pokud budou už data, tak otevřeme registraci i pro mladší skupiny,“ dodal Arenberger. Použití vakcín pro děti od dvanácti let totiž zatím Evropská léková agentura (EMA) posuzuje.

Rychlost očkování se odvíjí zejména od dodávek vakcín. Podle Arenbergera má v květnu přijít téměř 2,5 milionu dávek od Pfizer/BioNTechu, které směřují do očkovacích center.

Přislíbeno je také na 354 tisíc dávek od Moderny, zhruba 100 tisíc od AstraZeneky a zřejmě 91 tisíc dávek od Johnson & Johnson. Tato vakcína se jako jediná podává v jedné dávce. Prvních 14 400 dávek, které se rozvezly koncem dubna, praktici vyočkovali. Před týdnem se do ordinací dostalo dalších 12 tisíc dávek, aplikovalo se zatím jen pár stovek, vyplývá ze statistik.

Praktici musí řešit také obavy lidí z krevních sraženin při očkování látkou od AstraZeneky. „U kuřáků je riziko trombózy asi stokrát vyšší, stejně tak u žen, které používají antikoncepci,“ řekl Arenberger s tím, že vakcína od AstraZeneky je ale bezpečná. K praktikům by nově měly směřovat také všechny vakcíny od firmy Moderna.