Očkovací statistiky: Senioři čekající na termín a malý zájem třicátníků

Lidé nad 80 let věku, kteří se coby nejohroženější skupina mohli k očkování registrovat přednostně, vykazují největší zájem o vakcinaci. Spolu se sedmdesátníky jich projevilo o očkování zájem přes 85 procent.

Plně naočkovány jsou necelé dvě třetiny (63,2 procenta) lidí nad 80 let a polovina (50,2 procenta) sedmdesátníků. Poněkud tristní je, že téměř osm procent (7,9 procenta) lidí nad 80 let stále čeká na termín. To je dáno zejména tím, že část seniorů dává přednost očkování u praktiků a těm se vakcín dlouhodobě nedostává.