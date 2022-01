Očkovací certifikát zčervená tisícům lidí až 15. února

„Opatření jsme se rozhodli zavést od 15. února z toho důvodu, že chceme ještě jednou vyzvat ty, kteří by mohli dostat posilující dávku, aby přišli, a abychom jim umožnili normálně fungovat na území EU a normálně cestovat,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Změna se týká všech od 18 let, kteří dostali druhou dávku vakcíny nebo jednodávkový Janssen před loňským 7. květnem. Podle odhadů ministerstva se to týká asi 100 tisíc lidí. „Mohou jít do jakéhokoliv centra, nemusí se objednávat,“ prohlásil ministr. Dotčené osoby vyzve ministerstvo k přeočkování přes SMS. Po přeočkování bude platnost certifikátu opět neomezená.