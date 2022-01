Ochladí se a bude sněžit

Výhled se týká období čtyř týdnů od 3. do 30. ledna. „Týdenní teploty se budou udržovat kolem dlouhodobého normálu a taktéž i období jako celek bude teplotně normální. Během ledna budou teploty pozvolna klesat, v posledním týdnu se průměrná minimální teplota bude udržovat kolem -5 stupňů Celsia a průměrná maximální kolem nuly,“ uvedl ČHMÚ.

Zatímco v úterý meteorologové očekávají ještě až 12 stupňů, ve středu už to bude v maximech jen 6 stupňů a postupně denní teploty spadnou až k nule. V noci pak bude od poloviny týdne mrznout, ke konci týdne může být mráz až -9 stupňů Celsia.

Na srážky by měl být z následujících čtyř týdnů nejbohatší ten aktuální a pak poslední lednový.

Zatímco v úterý by mělo hlavně pršet, v závěru týdne už půjde zejména o srážky sněhové. Také ke konci ledna by se měly vyskytovat většinou sněhové srážky, a to i v nižších polohách, uvedli meteorologové.