Obžalovaný ve Stoce znovu šéfuje sdružení ODS v Brně

Hos své členství v ODS nyní obnovil i přesto, že proces před brněnským soudem stále pokračuje. „Ve straně jsem přes dvacet let a loni před krajskými volbami jsem členství pozastavil. Ale když o tom přemýšlím, krajské volby jsou pryč, blíží se parlamentní volby a měly by se dělat oblastní a regionální sněmy. Obnovením členství jsem se vrátil automaticky do pozice předsedy na Brně-severu. Očekávám, že do několika měsíců se svolá sněm a navolí se nové vedení. Já už kandidovat nebudu,“ řekl Právu Hos.