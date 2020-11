Oběd v restauraci? Zapomeňte. Reálně hrozí, že všechno bude zavřené do konce roku

Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v pátek na tiskové konferenci k šíření koronaviru představil dvojici grafů, které ukazují stávající stav vývoje epidemie a cíl, jehož by chtěli odborníci do konce roku dosáhnout. To by však vyžadovalo zásadní změnu trendu šíření nákazy.