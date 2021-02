Obchody se neotevírají, vláda by ale měla omezení prodeje přepracovat, míní právník

Současně ÚS uvedl, že to neznamená, že se obchody otevírají, protože opatření, o němž rozhodl, formálně skončilo 14. února. Následně bylo přijato nové, totožné.

„V podstatě to odpovídá tomu, co zaznělo dříve – opatření se musí odůvodňovat a není možné diskriminovat. Jakkoliv je zřejmé, že jsou některé z výjimek nutné (Podle Ústavního soud šlo např. prodej potravin, léků nebo pohonných hmot – pozn.red.), tak u jiných nevidíme důvod. Jde třeba o květinářství nebo prodej zbraní,“ uvedl Dostál.

Nelze podle něj ale vládu dotlačit k tomu, aby opatření a s tím spojené výjimky sama více zdůvodňovala. „Neexistuje žádná jiná sankce než to, že jí budou (opatření) rušena,” míní.

A zdůrazňuje tak, že ani jejich současné zrušení nic moc nemění. „Bude to pouze posilovat procesní postavení těch, kteří budou stát třeba žalovat, když jim kompenzace nevyplatil,“ doplnil právník.

A pokud jde o přímé dopady na vládu, má za to, že by měla být sankce především politická. „Sněmovna by měla v takovém případě vládě teoreticky vyhlásit nedůvěru. Z ústavněprávního pohledu vláda, která nerespektuje nálezy Ústavního soudu, nemá vládnout,“ uvedl.