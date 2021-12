O Fialově schůzce s Mynářem „vládní“ poslanci nevěděli

„Nechci komentovat spekulace, kdo se kdy s kým sešel. Já nevím, co bych k tomu za Poslaneckou sněmovnu řekl,“ uvedl na dotaz Novinek poslanec ODS Marek Benda.

„Jmenování vlády je potřeba připravit. Odpovědnost za to nese kancléř pan Mynář a premiér, tedy pan Fiala. Je logické, že to musí připravit. Přijde mi zbytečné řešit, kdo se s kým setkal,“ uvedl lidovec.

Na lidovcova slova poté navazoval Jakub Michálek z Pirátů. „Nevím, co bych k tomu řekl. Nemám diáře všech ostatních politiků v České politice. Pro mě je podstatný výsledek, tedy že vznikne vláda, která má oporu ve výsledku voleb. To, že se sešel někdo s kancléřem, to opravdu neřeším,“ prohlásil.