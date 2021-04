O dalším rozvolnění vláda rozhodne ve čtvrtek, na řadě jsou obchody

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) bude o dalším rozvolnění covidových opatření jednat ve čtvrtek. Pokud se bude situace vyvíjet dobře, představí, jak se budou otevírat obchody. Po pondělním jednání kabinetu to sdělil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Nově by se pak měla také od pátku otevřít registrace k očkovaní lidem starším šedesáti let.