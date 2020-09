Novým ministrem je člověk, který jako první chtěl promořit populaci

Na jaře, když propukla první vlna koronavirové pandemie, byl Prymula jednou z hlavních tváří boje proti nemoci a rázem se bez přehánění stal jedním z nejmocnějších mužů ve státě: zprvu řídil Ústřední krizový štáb a byl to on, který přišel s návrhy většiny protiepidemických opatření.

Proslul ale také řadou kontroverzních výroků, například když koncem března hovořil o možnosti, že by ČR měla zavřené hranice ještě dva roky. Prymula také jako první veřejně mluvil o tom, že populaci je potřeba koronavirem řízeně promořit, aby získala imunitu, za což také sklidil vlnu kritiky.

Kontroverze budilo Prymulovo angažmá v oblasti čínské medicíny. V roce 2015 založil v areálu hradecké nemocnice centrum tradiční čínské medicíny a chtěl otevřít v rámci nemocnice i samostatnou kliniku, kterou měla financovat česko-čínská společnost CEFC a která by byla úzce provázaná s nemocnicí, proti čemuž ostře protestovala např. Česká lékařská komora.

Prymula si v červnu založil živnost na výrobu zdravotnických prostředků a přednášky. Odůvodnil to tím, že živnost si založil po odchodu z ministerstva, ale nic nevyrábí.

Jak je to s Prymulovou prověrkou? Jako náměstek ji nedostal, jako ministr už ji nepotřebuje

Prymula koketoval i s politikou: na kandidátku do senátních voleb ho v roce 2014 lákala Strana práv občanů-Zemanovci. Prymula ale nakonec kandidaturu stáhl.

O tom, že by mohl Vojtěcha nahradit, se spekulovalo už na jaře. Tehdy to ale odmítal. „Žádné politické úmysly nemám a do politiky jsem nikdy vstupovat nechtěl,“ řekl.