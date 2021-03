Novotný končí v ODS. Zachovali se ke mně uboze, tvrdí

„My jsme demokratická strana a nic ve stanovách o čistém rejstříku nemáme. Taky nechápu, jak jsem tedy mohl v podmínce a obviněn kandidovat na starostu. Vadí mi, jak se to udělalo. Ale musím to brát tak, že tak to v politice asi chodí, že jsem se cpal mezi velké kluky a ti se mě báli, tak mě zařízli,” uvedl k tomu ve středu na sociální síť.

On sám se dostal za dobu svého působení ve straně do sporu s některými svými stranickými kolegy. Europoslance ODS Jana Zahradila například nazval „debílkem” a „ubožákem.” Do křížku se dostal i se senátorkou Miroslavou Němcovou poté, co o něm uvedla, že nemá potenciál pro Poslaneckou sněmovnu.