Nová vláda: dvě křesla pro Piráty, pro ODS šest a premiér?

Vzhledem k tomu, že ve vládě zasedne pět stran, bude vyjednávání o počtu resortů pro jednotlivé partaje velmi složité. Zvláště s ohledem na to, že Pirátům, kteří jsou suverénně nejslabším klubem, by měly podle informací Novinek připadnout dva resorty. S přihlédnutím k velikosti klubů a spravedlivosti by to mohlo vypadat například následovně.

Pokud Piráti chtějí dva resorty, tak silnější TOP 09 musí mít zákonitě minimálně stejně, spíše o něco více. Lidovcům by mohla připadnout tři ministerstva. Starostům pět resortů a nejsilnější ODS šest a post premiéra.

To by znamenalo 16 resortů a premiér. V současnosti má však vláda pouze patnáct postů.

Existuje ale možnost, že se prostě koalice nevydají cestou poměru počtů ministerstvem ke svému volebnímu výsledku a dohodnou se jinak. Dvě ministerstva pro Piráty by tak byla pouze jakási výjimka.

Jednání ve středu

Obě koalice se na prvním oficiálním jednání kvůli podobě vlády a hledání konkrétních programových shod sejdou ve středu. Do té doby lídři stran odmítají říct, nejen v kolika resortech by chtěli ve vládě zasednout, ale také ve kterých. Přesto lze odhadnout, jak by rozložení mohlo vypadat.

Podle informací Novinek z tábora Starostů by tito rádi obsadili některá z následujících ministerstev: finance, vnitro, životní prostředí, místní rozvoj, školství, zemědělství či dopravu.

Předseda lidovců Marian Jurečka pak v neděli v České televizi prohlásil, že by pro svou stranu rád získal ministerstvo zemědělství, životního prostředí, práce a sociálních věcí či průmyslu a obchodu. Ostatní strany se k personálnímu rozložení vlády příliš nevyjadřují. Pojďme tedy po jednotlivých resortech, kdo by na ně mohl usednout. Premiér je jasný, lídr ODS a kandidát vítězné koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Petr Fiala.

Ministerstvo financí

Fiala před časem řekl, že jeho strana bude chtít důležitý resort financí. Je pro něj totiž klíčové, aby premiér a ministr financí byli z téže strany. S největší pravděpodobností by mohl do čela resortu usednout Zbyněk Stanjura. O ministerstvo mají zájem také Starostové, kteří by v čele rádi viděli Věslava Michalíka.

Nejpravděpodobnějším kandidátem na ministerstvo vnitra je předseda Starostů Vít Rakušan, který by se mohl stát také vicepremiérem vlády.

MPSV

O ministerstvo práce a sociálních věcí bude jistě mezi stranami velký zájem. Mezi nejžhavější kandidátky patří předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která se dlouhodobě orientuje na rodinnou politiku. Její vyjednávací pozice bude o to silnější, protože ve volbách získala celostátně druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, téměř 50 tisíc.

Starostové, kteří v koalici drtivě překroužkovali Piráty, počítají s tím, že by jejich koaliční partner měl mít dvě ministerstva. A právě MPSV by mohlo být jedno z nich. Ze čtyř Pirátů, kteří se dostali do Sněmovny, by na něj mohla usednout místopředsedkyně strany Olga Richterová, která se sociální tématice věnuje. Vzhledem k postavení Pekarové Adamové nejsou však její šance příliš velké.

Jak již bylo řečeno, o resort mají zájem i lidovci.

Ministerstvo obrany

Resort by mohl připadnout ODS. Dlouhodobě o něj projevuje zájem Jana Černochová.

Ministerstvo spravedlnosti

Novým ministrem spravedlnosti by se mohl stát nejdéle sloužící poslanec Marek Benda z ODS. Ten pro Novinky situaci glosoval s tím, že si aktuálně připadá jako v blázinci. „Jednání ještě nezačala, resorty tu rozdělují novináři a lobbisti,“ uvedl.

Možné angažmá však opětovně nevyloučil. „Řekl jsem před volbami a říkám i teď, kam mě Petr Fiala postaví, tam budu stát, on vyhrál volby,“ má jasno Benda.

Před volbami o resort projevoval vážný zájem také Jakub Michálek z Pirátů.

Ministerstvo zdravotnictví

Resort zdravotnictví je podle dřívějších vyjádření klíčovou prioritou TOP 09. Za ni by do čela mohl usednout poslanec a lékař Vlastimil Válek.

Ministerstvo zemědělství

Zájmem se netají předseda lidovců Marian Jurečka, který již v minulosti resort vedl. „Je to jedna z variant, kdybychom uspěli a sestavovali vládu, čemuž věřím. A dává mi to asi největší logiku,” řekl v létě Novinkám. Další možnosti pro Jurečku by mohlo být ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo školství

V souvislosti se školství se nejčastější mluví o lidovci Marku Výborném. Ten v lednu 2020 skončil ve funkce předsedy strany kvůli rodinným důvodům, ale v letošních volbách letos suverénně ovládl Pardubický kraj. Celkově získal dokonce více preferenčních hlasů než jeho nástupce Marian Jurečka.

Z jeho vyjádření bylo nyní zřejmé, že nechce vyjednávání ohrozit. „Nerad to říkám, ale bez komentáře,“ reagoval na dotaz, zda by nabídku přijal.

V kuloárech se však o jeho nástupu do čela resortu školství mluví dlouho. Cestu na ministerstvo by Výbornému ale mohl zkomplikovat ještě Martin Baxa, který se profiluje jako dlouhodobý expert ODS na školství.

Usilovat o něj podle informací Novinek chtějí také Starostové, za něž je kandidát místopředseda Petr Gazdík.

Ministerstvo zahraničí

Nejen zdravotnictví, ale i diplomacie je jedna z priorit TOP 09. Ta by na resort ráda vyslala starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Spor se povede také o místní rozvoj. Dlouholetý starosta Líbeznic Martin Kupka, který se díky preferenčním hlasů vyšvihl na první místo středočeské kandidátky, již v září de facto potvrdil, že by funkci vzal. ,,V okamžiku, kdy Petr Fiala za mnou přijde s nabídkou účasti ve vládě, tak to samozřejmě přijmu,“ řekl Novinkám.

Koalice PirSTAN by však ráda získala resort pro šéfa Pirátů Ivana Bartoše. „Dáme to na stůl. Uvidíme, kam se posunou debaty,“ sdělil v pondělí novinářům.