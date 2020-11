Nouzový stav či omezení v obchodech. Čekáme na brífink po jednání vlády

„Česká republika je i nadále ve stavu nebezpečí. Mám tak v úmyslu na pondělní schůzi navrhnout prodloužení nouzového stavu o 30 dní,“ sdělil ministr minulý týden ve Sněmovně. To nakonec vláda schválila.

Aby byl nouzový stav prodloužen, budou to ale muset podpořit také poslanci. Ti by o tom zřejmě měli jednat ve čtvrtek. Nouzový stav platí zatím od 5. října do 20. listopadu.