Nevypadalo to se mnou dobře, přiznal Zeman

„Já se cítím naprosto normálně, a dokonce, protože nejsem přetížený, tak lépe než obvykle. Představte si, že například už měsíc nekouřím. Neříkám, že mi to vydrží, ale měsíc, to už je docela dlouhá doba,“ řekl.

„Na začátku, když mě do této nemocnice přivedli, tak to nevypadalo dobře, a to z jednoho velmi prostého důvodu - můj skutečný stav - i když jakási Džamila Stehlíková říkala, že mám deset nemocí, tak můj skutečný stav je založen na tom, že mně nechutná jíst a že špatně trávím. No a kroky, které se tady v nemocnici udělaly, vedly k tomu, že už jsem zcela normální a díky bohu za to,“ dodal Zeman.